Под Пермью 20-летнего резчика бумаги насмерть зажало станком

В Пермском крае резчика бумаги зажало станком. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло на АО «Соликамскбумпром». 20-летний сотрудник исполнял свои трудовые обязанности, когда его зажало между приемником рулонов бумаги и конвейером. Россиянин скончался на месте.

Государственная инспекция организовала расследование смертельного случая на производстве. Специалисты осмотрели место инцидента, опрашивают очевидцев и руководство завода. В случае выявления нарушений компанию привлекут к ответственности.

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