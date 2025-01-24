Увидел, что у него горит одеяло: школьник попал в больницу после взрыва вейпа матери

В Кемеровской области 15-летний юноша попал в больницу с ожогами. Он пострадал в результате взрыва электронной сигареты. Устройство принадлежит маме подростка, передает Regnum.

Жительница Новокузнецка оставила вейп рядом с компьютерным столом в гостиной. Он стоял на зарядке. На диване рядом расположился сын женщины. Ночью подросток внезапно проснулся от запаха дыма и увидел, что у него горит одеяло.

Оказалось, что устройство взорвалось. Школьник сумел потушить небольшое возгорание, а потом попросил маму вызвать скорую. Мальчик попал в больницу с химическим ожогом 15% тела.

С матерью несовершеннолетнего стражи порядка провели профилактическую беседу. Ее предупредили об ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее экстренная медицинская помощь потребовалась 13-летнему мальчику в Башкирии. Школьник отпил из найденной на улице бутылки и отравился.