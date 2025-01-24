62-летняя женщина и ее кошка умерли в Подмосковье после травли тараканов соседями

В Подмосковье в один день умерли кошка и ее 62-летняя хозяйка, сын женщины попал в больницу с отравлением. Мужчина утверждает, что накануне соседи травили тараканов и химикат попал в квартиру через вентиляцию.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Климовске. Несколько дней назад там умерла кошка, следом стало плохо женщине, а потом с сильным отравлением был госпитализирован мужчина.

Только спустя время он смог рассказать полиции, что накануне происшествия соседи травили тараканов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Правоохранители ждут результаты экспертизы. В случае, если подтвердится отравление, соседу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске детям стало плохо после травли тараканов в школе. Учащиеся пожаловались на недомогание, двое обратились за медпомощью.