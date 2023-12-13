Под Омском два человека погибли из-за утечки газа

В Омской области девять человек отравились бытовым газом, двое погибли. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уточняется, что утечка газа произошла в ночь на 13 декабря на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Морозовка. Жившие на первом этаже 66-летняя пенсионерка и ее 36-летний сын погибли. Жителей второго этажа доставили в больницу.

Позднее выяснилось, что в больнице оказались семь человек, включая двоих детей. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали ЧП, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее мы писали, что мужчина погиб под упавшим на него деревом в СНТ «Ярцево» в Новой Москве.

Также сообщалось, что в Иркутске местные жители ценой своей жизни спасли двоих детей от пожара.