Жители Иркутска ценой своей жизни спасли двоих детей от пожара, об этом пишет РЕН ТВ.

Поздним вечером 11 декабря в одном из жилых домов Иркутска вспыхнул пожар. В этот момент в квартире находились пять человек: отец, мать и трое их несовершеннолетних детей. Когда родители поняли, что пожар разбушевался и перекрыл пути к отступлению, они решили спасать детей.

В итоге мать успела сбросить соседям, которые стояли под окнами, двух детей 4 и 7 лет. Самим родителям спастись не удалось, в пожаре также погиб их 9-летний сын. Следователи уже разбираются в причинах произошедшего.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», - сказано в сообщении СК.

Предварительно, причиной возгорания стало замыкание проводки. Спасенные дети находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц Иркутска.

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