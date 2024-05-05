В Петербурге мигрант развратил девочек в возрасте 12 и 13 лет

4 мая в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана развратил девочек в возрасте 12 и 13 лет. Об этом сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Все произошло в Невском районе города, где проживает одна из девочек. Мужчина приставал к 13-летней школьнице и к ее 12-летней подруге, которая пришла в гости.

39-летнего мигранта задержали. Выяснилось, что у мужчины не было регистрации в Петербурге или Ленинградской области.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай ранее произошел на юге Москвы. Иностранец-нелегал познакомился с 13-летней девочкой в Telegram и совершил в Измайловском ПКиО в ее отношении развратные действия без применения насилия. При этом, как выяснили следователи, иностранцу москвичка сказала, что ей 14 лет.