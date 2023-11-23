Вынесен приговор новосибирцу, зарезавшему жену у детской площадки

Суд вынес приговор новосибирцу, который убил жену на глазах дочерей у детской площадки. Мужчине дали 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подробности сообщает Kp.ru.

Суд приговорил мужчину к минимальному сроку за убийство.

Преступление было совершено летом 2022 года. После семейного конфликта мужчина нанес жене более 10 ударов ножом. Она умерла в больнице.

На суде выяснилось, что муж не хотел развода, а женщина, якобы, вела разгульный образ жизни. По другой версии, она страдала от постоянных избиений и даже съехала с детьми от мужа.

За неделю до убийства она сообщила мужчине, что подаст на развод и уходит к новому ухажеру. О готовящемся убийстве знал друг - мужчина говорил ему, что расправится с супругой. Потом он разместил пост в соцсетях с признанием в любви. Дальше забрал женщину с дочерьми, довез до дома, достал нож и зарезал на глазах детей.

Сейчас они находятся с бабушкой и постоянно спрашивают про отца.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил жену, нанеся 57 ударов ножом. После преступления он покинул в страну и год находился в Турции. Когда его местонахождение выяснили, то экстрадировали в Россию.