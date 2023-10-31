Во Владивостоке мать зарезала 4-летнего сына во сне

Во Владивостоке мать убила собственного четырехлетнего сына, пока он спал. Тело было найдено с колото-резаными ранами на животе. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Как стало известно, все произошло ночью 31 октября в частном доме по улице Демьяна. 45-летняя женщина, неоднократно ранее проявлявшая признаки расстройства психики, схватила нож и направилась в комнату, где спал ее малыш. После этого она несколько раз ударила острием ребенка, пока его сердце не перестало биться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, что она уже проходила лечение от расстройства в медицинском учреждении. Все обстоятельства все еще выясняются.

Ранее стало известно, что в состоянии жительницы Екатеринбурга, которую бойфренд прибил к доске и поджег, произошли изменения. Спустя несколько дней в больнице она пришла в сознание и даже начала самостоятельно есть легкую пищу. Однако о выздоровлении говорить еще рано. Подруга пострадавшей призналась, что из-за нападения бывшего возлюбленного она лишилась волос и лица.