Виднелись только ковш и часть кабины: экскаватор ушел под лед с 24-летним водителем

Молодой рабочий за рулем экскаватора провалился под лед в Амурской области. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, передает Life.ru.

По данным СМИ, 28 ноября молодой человек приехал проводить работы возле станции Беленькая. Ему было необходимо укрепить насыпь железнодорожного полотна.

Через некоторое время очевидцы сообщили, что техника с 24-летним водителем провалилась под лед — виднелись только ковш и часть кабины. К экскаватору прибыли спасатели. Они попытались достать человека из машины, но там его не оказалось.

Рабочий пропал из кабины. Сейчас на месте случившегося ведутся его поиски. Обстоятельства и детали инцидента выясняет Следственный комитет.

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