Пилоты российского самолета на 20 минут пропали для диспетчера

Пилоты российского самолета во время полета сняли наушники, выключили громкую связь и на 20 минут пропали для диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

ЧП произошло в понедельник, 8 апреля, на рейсе Санкт-Петербург – Волгоград. На борту самолета Boeing 737-RA-73237 в этот момент находились 189 пассажиров, а также 6 членов экипажа.

Отмечается, что на подлете к Москве диспетчер вышел на связь с пилотами, однако не получил никакого ответа. Пилоты отреагировали лишь через 20 минут. Дальнейший полет прошел в штатном режиме.

Комиссия Росавиации начала расследование произошедшего. Оказалось, что инцидент произошел не из-за технической проблемы, а из-за выключенных динамиков громкой связи и снятых авиагарнитур в кабине пилотов. Уточняется, что подобным действием экипаж нарушил требование руководства по производству полетов.

Командир воздушного судна связал потерю радиосвязи с невнимательностью, взял на себя вину и попросил не наказывать второго пилота.

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