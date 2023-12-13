В Ленобласти девушка откусила ухо шумевшему соседу

В Ленинградской области местная жительница откусила ухо соседу, устроившему шумную вечеринку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в поселке Янино. Пострадавший вместе с двумя друзьями распивал спиртное у себя на квартире. При этом компания продолжила шумно веселиться и после 22:00.

Тогда к мужчинам поднялась проживающая этажом ниже девушка вместе с супругом. Между соседями произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Как признался житель Ленобласти, девушка накинулась на него сзади, откусила часть уха и пообещала, что «съест его полностью».

По словам россиянки, на ее супруга напали и начали избивать двое мужчин — она попыталась защитить его и себя. Информация о текущем состоянии мужа россиянки в настоящий момент отсутствует.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина откусил ухо бывшему росгвардейцу за то, что тот работал в органах.