Под Красноярском пьяный отец во сне задушил пятимесячного сына

В Туруханском районе Красноярского края пьяный отец во сне навалился на пятимесячного сына. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Мадуйка. Как считает следствие, днем 1 ноября родители младенца употребляли спиртное. В обеденное время отец и мать легли спать вместе с ребенком на диван. Не проявив должной внимательности и предусмотрительности, во время сна 35-летний россиянин придавил мальчика своим телом.

В итоге мальчик погиб. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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