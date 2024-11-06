Хотела отомстить: 16-летняя школьница отравила супом экс-бойфренда и четырех его друзей

В Нигерии 16-летняя школьница из штата Эдо случайно отравила пять человек из мести бывшему бойфренду. Девушка добавила яд в суп, который съел молодой человек и его друзья.

Аиша Сулейман встречалась с 19-летним Эммануэлем Элоги, но молодые люди расстались, и девушка решила отомстить возлюбленному. Школьница добавила яд в перечный суп, который предназначался для бывшего парня. Но к Элоги пришли друзья, и он также предложил им поесть блюдо Сулейман, пишет Premium Times.

26 октября отец Эммануэля решил навестить сына. Оказавшись в квартире, он обнаружил его и еще пятерых молодых мужчин без сознания. Медикам не удалось спасти пострадавших.

Полиции пришлось взять под защиту девушку, на которую накинулись разгневанные соседи молодые человека, узнавшие о случившемся. Теперь Аиша Сулейман находится в тюрьме.

Ранее мы писали, что отравившиеся в Красноярском крае дети могли перепутать приправу для пельменей с ядом. Во время обыска в их квартире нашли пакетики с ядовитыми веществами, предназначенные для растений и насекомых.