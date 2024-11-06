Прятался от насильника на полке: работник гостевого дома в Москве надругался над 5-летним мальчиком

Сотрудника гостевого дома в Москве подозревают в надругательствах над пятилетним сыном своей начальницы. Ребенок признался, что мужчина трогал его за интимные места.

Два года назад женщина открыла гостевой дом в районе Троицка. На работу туда устроился 43-летний мужчина, заняв должность разнорабочего. Он часто общался и играл с сыном хозяйки, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне вечером женщина снова приехала с сыном в гостевой дом. Хозяйка была занята общением с постояльцами и прочими организационными моментами, поэтому ребенок попросил разрешения поиграть с работником. Мать выделила им комнату на третьем этаже и зашла за мальчиком спустя 10 минут.

Ее взору предстала странная картина — ее сын лежал голым и был укутан в одеяло на одной из полок в гардеробной. По его словам, мужчина раздел его догола и трогал за интимные места.

Хозяйка гостевого дома вызвала полицейских, которые задержали работника. По факту случившегося проводится проверка.

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