Ребенок засунул руку в мясорубку и остался без кисти

В селе Слободчики Тюменской области произошел серьезный инцидент, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы из-за мясорубки.

Как пишет Telegram-канал 112, 23-летняя мать оставила своего ребенка без присмотра на кухне, где была включена мясорубка. В какой-то момент из-за своего любопытства четырехлетняя девочка засунула свою правую руку в этот прибор. Лезвия мясорубки отсекли кисть руки на уровне запястья.

Ребенка немедленно доставили в больницу. На данный момент неизвестно, будет ли возможность пришить отрезанную кисть и сохранить двигательные функции руки.

Отмечается, что в отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Известно, что в семье есть еще двое детей, в возрасте двух и трех лет.

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