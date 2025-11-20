Под Иркутском 37-летний охотник застрелил дровосека, приняв его за волка. Об этом сообщает Telegram-канал Следком 38.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Качуг, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в октябре 2025 года в темное время суток мужчина находился в лесном массиве Качугского района, где осуществлял охоту с приятелем с применением бинокля. Внезапно ему показалось, что он видит силуэт волка. Схватив ружье, россиянин сделал выстрел, но видение оказалось обманчивым — пуля ранила 38-летнего местного жителя, который пришел в лес за дровами. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение. Выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

