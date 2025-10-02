Глава Ленинского района Новосибирска случайно застрелен во время легальной охоты

В Новосибирской области глава одного из районов региональной столицы был случайно застрелен во время охоты. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления СК РФ по области.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 октября 2025 года вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области, куда глава Ленинского района города вместе со своими знакомыми отправился на охоту на диких животных по лицензии.

«Вечером того же дня при преследовании косуль мужчина выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении новосибирского СК.

Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

