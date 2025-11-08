Дома остались пятеро детей и жена: в Красноярском крае 9-й день ищут охотника

Житель Красновского края ушел на охоту и пропал. Он не выходил на связь уже 9 дней. Дома у мужчины остались жена и пятеро детей — младшему из них полтора месяца, передает Telegram-канал Readovka.

Пропавший житель села Байкит — охотник с 20-летним стажем. Он отправился в лес на соболей. 29 октября мужчина позвонил домой и сказал, что вернется после сплава, который займет 20 минут. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Псы, которые сопровождали главу семейства, вернулись к охотничьей избушке. Жена пропавшего россиянина считает, что тот смог высадиться на берег. Правоохранители не обнаружили следов крушения речного судна.

Вместе с мужчиной все это время был его товарищ. Сейчас он находится в охотничьем домике. Полиция выясняет у него детали и обстоятельства случившегося.

