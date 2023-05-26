Под Екатеринбургом стая бродячих собак искусала женщину до потери сознания: она в больнице

Россиянку отправили в больницу с обильной кровопотерей после нападения стаи собак в садах под Екатеринбургом. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

В медицинское учреждение ее отвезли на карете скорой помощи. Женщина находилась в бессознательном состоянии.

По словам еще одной дачницы, свора бродячих собак не дает покоя жителям еще с зимы. Она уточнила, что собаки скрываются в болотистой местности, а питаются на свалках.

«В ответ на направленный властям запрос чиновники пообещали отловить животных в течение 30 дней», – рассказала женщина.

Издание E1.RU сделало запрос в мэрию Екатеринбурга, там ответили, что специалисты «Спецавтобазы» займутся агрессивной стаей.

«В оперативном порядке был направлен заказ-наряд в «Спецавтобазу» для организации выезда бригады по отлову животных в течение суток. Данный адрес поставлен на контроль», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15-летнюю дочь Даны Борисовой увезли на скорой после укусов незнакомой собаки. Пес напал, когда дочь ведущей гуляла с питомцем.

Еще один случай произошел в Волгограде. Там первоклассница играла в песочнице, когда на нее неожиданно напала собака. Питомец соседей покусал девочку за лицо.