Под Екатеринбургом стая бродячих собак искусала женщину до потери сознания: она в больнице
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Россиянку отправили в больницу с обильной кровопотерей после нападения стаи собак в садах под Екатеринбургом. Об этом сообщается на сайте E1.RU.
В медицинское учреждение ее отвезли на карете скорой помощи. Женщина находилась в бессознательном состоянии.
По словам еще одной дачницы, свора бродячих собак не дает покоя жителям еще с зимы. Она уточнила, что собаки скрываются в болотистой местности, а питаются на свалках.
«В ответ на направленный властям запрос чиновники пообещали отловить животных в течение 30 дней», – рассказала женщина.
Издание E1.RU сделало запрос в мэрию Екатеринбурга, там ответили, что специалисты «Спецавтобазы» займутся агрессивной стаей.
«В оперативном порядке был направлен заказ-наряд в «Спецавтобазу» для организации выезда бригады по отлову животных в течение суток. Данный адрес поставлен на контроль», – подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15-летнюю дочь Даны Борисовой увезли на скорой после укусов незнакомой собаки. Пес напал, когда дочь ведущей гуляла с питомцем.
Еще один случай произошел в Волгограде. Там первоклассница играла в песочнице, когда на нее неожиданно напала собака. Питомец соседей покусал девочку за лицо.