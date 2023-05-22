15-летнюю дочь Даны Борисовой увезли на скорой после укусов незнакомой собаки

Телеведущая Дана Борисова рассказала о происшествии с 15-летней дочерью. Девочку искусала незнакомая собака, и ребенка забрала скорая.

Пес напал, когда дочь ведущей гуляла с питомцем.

«Моих солнышек Полину и Мишель вчера искусала незнакомая собака. Провели нелегкую ночь», - написала Борисова в соцсетях.

Утром ребенка увезли на скорой. Девочке предстоит сделать 6 уколов от бешенства под присмотром медиком. Пока она будет находиться в стационаре.

После случившегося Борисова вызвала полицию. По ее словам, «сейчас такие правила службы спасения».

Ранее Борисова сообщала, что травмировала ягодицы во время отпуска в Египте.