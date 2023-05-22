19:44, 22 мая 2023
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15-летнюю дочь Даны Борисовой увезли на скорой после укусов незнакомой собаки
Фото: Starface.ru
Телеведущая Дана Борисова рассказала о происшествии с 15-летней дочерью. Девочку искусала незнакомая собака, и ребенка забрала скорая.
Пес напал, когда дочь ведущей гуляла с питомцем.
«Моих солнышек Полину и Мишель вчера искусала незнакомая собака. Провели нелегкую ночь», - написала Борисова в соцсетях.
Утром ребенка увезли на скорой. Девочке предстоит сделать 6 уколов от бешенства под присмотром медиком. Пока она будет находиться в стационаре.
После случившегося Борисова вызвала полицию. По ее словам, «сейчас такие правила службы спасения».
Ранее Борисова сообщала, что травмировала ягодицы во время отпуска в Египте.