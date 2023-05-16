Соседская собака вцепилась в лицо семилетней девочке в Волгограде

В Волгограде первоклассница играла в песочнице, когда на нее неожиданно напала собака. Питомец соседей покусал девочку за лицо. Об этом сообщается на портале V1.ru.

По данным источника, животное побежало к семилетней жительнице, когда та была увлечена игрой в песочнице. Выяснилось, что собака принадлежит соседям. Во время нападения ребенок закричал, мать выбежала и смогла отогнать собаку.

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами и раной головы. В комитете здравоохранения региона рассказали, что после оказания медицинской помощи юную горожанку направили на амбулаторное лечение.

Сообщается, что по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, как жительница Уфы защитила своего пуделя от нападения собак и оказалась избита их хозяевами. Инцидент произошел в одном из парков города. Уфимка прогуливалась вместе со своим псом, когда заметила, как хозяева других домашних животных спустили их с поводков. Явно агрессивно настроенные собаки были намерены начать драку с пуделем, но его владелица не позволила им навредить ему.