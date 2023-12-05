Под Екатеринбургом опытный рыбак добрался до водохранилища и исчез. Об этом сообщает портал E1.ru.

Житель Первоуральска отправился 3 декабря на Белоярское водохранилище и исчез при загадочных обстоятельствах. По словам супруги пропавшего, он сообщил ей о прибытии на место, но после 9 утра перестал выходить на связь.

Женщина оповестила о пропаже мужа рыболовные базы, находящиеся на берегу водохранилища. Рыбаки устроили перекличку и проверили окрестности водоема. Однако поиски оказались безрезультатными.

Также местная жительница обратилась в полицию. В ближайшее время она подаст заявление на розыск.

Ранее сообщалось о том, что в Мытищах рыбак с 70-летним стажем утонул в пробуренной лунке. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге в аэропорту задержали рейс из-за шутки пассажира про бомбу.