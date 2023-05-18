Почувствовала боль: девушка из Петербурга обвинила начальника и его жену в изнасиловании

19-летняя девушка из Санкт-Петербурга обвинила своего начальника и его жену в изнасиловании во время командировки в Карелию. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

Пострадавшая утверждает, что супруги напоили ее, а когда она проснулась, то почувствовала боль в промежности. Такую информацию рассказала жительница Петербурга сотрудникам правоохранительных органов 9-го отдела полиции города.

«Заявившая о преступлении полагает, что супруги воспользовались ее беспомощным состоянием и совершили над ней насильственные действия», – отмечается в сообщении.

По данному факту официальных комментариев от УМВД не поступало.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина изнасиловал в овраге 18-летнюю девушку, извинился перед ней и сбежал. По информации источника, инцидент произошел ночью 14 мая. Москвичка поздно возвращалась домой после работы в закусочной. Она шла от автобусной остановки на Варшавском шоссе, когда заметила, что ее преследует кто-то неизвестный.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге, там безработный мужчина изнасиловал 14-летнюю дочку своей подруги. Известно, что в полицию с заявлением обратилась родительница девочки. Она сообщила, что мужчина пришел к ней в дом и надругался над ее наследницей.