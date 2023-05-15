В Санкт-Петербурге безработный мужчина изнасиловал 14-летнюю дочку своей подруги. Об этом проинформировал портал 78.ru.

Известно, что в полицию с заявлением обратилась родительница девочки. Она сообщила, что мужчина пришел к ней в дом и надругался над ее наследницей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что жительница Магнитогорска украла цепочку за 50 тысяч рублей с шеи покойника во время похорон. Подробности происшествия читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой семилетний ребенок из Красноярского края съел шашлык из свинины и заболел трихинеллезом.