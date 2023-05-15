В Москве мужчина изнасиловал в овраге 18-летнюю девушку, извинился перед ней и сбежал

В Москве объявлен в розыск мужчина, изнасиловавший в овраге 18-летнюю девушку. Она рассказала полицейским, что сначала он совершил преступление, но затем осознал, что поступил плохо, и стал перед ней извиняться. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, инцидент произошел ночью 14 мая. Москвичка поздно возвращалась домой после работы в закусочной. Она шла от автобусной остановки на Варшавском шоссе, когда заметила преследователя. Незнакомец в капюшоне нагнал девушку, затащил ее в овраг, а затем изнасиловал.

Завершив свое дело, мужчина помог жертве подняться, извинился перед ней и даже умыл ее в ручье. А как только они оба выбрались из оврага, преступник поспешил скрыться. Несмотря на то, что россиянин попросил прощения, девушка все равно заявила о нем в полицию и описала его внешность. Теперь стражи правопорядка разыскивают предполагаемого насильника.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина набросился с кулаками на сожительницу в троллейбусе, а затем догнал ее с ножом уже в больнице, чтобы добить.