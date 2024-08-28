По стопам Ивлеевой: в России прошла еще одна «голая» вечеринка

В Астрахани в клубе «Бункер» местные жители устроили «голую» вечеринку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, гости заведения вдохновились мероприятием Насти Ивлеевой и устроили «голую» вечеринку. Изначально вечер задумывался в «техасском» стиле, однако во время конкурса за новый телефон астраханцы начали снимать с себя одежду и устроили танцевальный батл.

Отмечается, что жители города были шокированы мероприятием, прошедшим в клубе. В самом заведении подтвердили, что в нем проводилась «техасская» вечеринка, но массовое раздевание не стали комментировать.

Напомним, что в конце 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку, из-за которой она столкнулась с отменой и критикой россиян.

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