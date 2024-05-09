passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 мая 2024, 15:33
1 мин.

Пятеро погибших и 14 пострадавших: в Астрахани произошло новое отравление неизвестным веществом

В Астрахани 5 человек умерли и 14 пострадали от отравления неизвестным веществом.
Пятеро погибших и 14 пострадавших: в Астрахани произошло новое отравление неизвестным веществом

© Freepik

В Астрахани произошло новое массовое отравление неизвестным веществом. В результате погибли 5 человек, еще 14 пострадали. Предположительно, они отравились наркотиками.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

8 мая в больницы стали поступать мужчины и женщины от 18 до 40 лет. У всех наблюдались схожие симптомы отравления химией.

Из 14 пострадавших 11 находятся в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пятерых погибших нашли в Советском и Трусовском районах города. Умершим 18,20, 21 и 40 лет. Telegram-канал 112 сообщает, что погибшие могли употребить метадон.

Предыдущее массовое отравление в Астрахани произошло в ноябре 2023 года. Тогда в больницы попали 25 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалая девочка отравилась наркотиками матери и попала в больницу.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
отравление
смерть
внезапная смерть