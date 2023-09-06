Школа переполнена: младшие классы устроили давку у гардероба

В одной из школ Новосибирска ученики младших классов образовали давку у гардероба. Об этом сообщает NGS.ru.

Все случилось 4 сентября. Как передает директор учебного заведения, при смене было уплотнение школьников, из-за чего пришлось развести потоки и направить ребят в разные двери.

«Процессом руководили через систему громкой связи», – уточнила женщина в беседе с NGS.ru.

Видео с толпой детей выложили в группе «Инцидент Новосибирск» во ВКонтакте. Если посмотреть опубликованные кадры, то можно заметить, как очередь из ребят протянулась по всему коридору, некоторые из школьников кричали.

«Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться», – комментируют в посте.

Ранее мы писали, что в Тюменской области за два дня до учебного года закрыли единственную школу. При этом неизвестно, когда дети смогут вернуться за парты.