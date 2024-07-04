PlayStation и XBox обнаружили у арестантов ростовского СИЗО, где захватывали заложников

Три игровые приставки нашли при последнем обыске в камерах заключенных в ростовском СИЗО, где ранее захватывали заложников. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, после ЧП четверых сотрудников СИЗО уволили. Находившийся в заложниках у террористов 23-летний инспектор Виктор Кончаков был переведен на другую должность: с недавнего времени он работает в региональном управлении ФСИН.

Напомним, захват заложников террористами в ростовском СИЗО произошел 16 июня. Трое заключенных подговорили сокамерников, выбрались из своих камер через окна, после чего взяли в плен трех сотрудников СИЗО. Во время штурма спецназ ликвидировал пять террористов, один из арестантов остался жив после ранения в голову.

Ранее сообщалось, что вышел из комы террорист, получивший пулю в голову за захват заложников в СИЗО.

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