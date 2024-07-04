Россиянин искал табачный магазин и оказался пойман полицейскими

В Москве местного жителя задержали сотрудники полиции после того, как он сделал фото военкомата. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, ЧП произошло в районе Перово. 33-летний мужчина приехал в гости к своей девушке, однако в какой-то момент у него закончились сигареты. Возлюбленная объяснила москвичу дорогу, и он вышел на улицу.

В этом районе столицы раньше мужчина не был, вследствие чего обратился к девушке. Мужчина фотографировал окружающие здания, чтобы подруга помогла ему сориентироваться. На фотографирующего местность россиянина обратили внимание силовики и задержали.

В ходе допроса задержанный утверждал, что не знал о нахождении рядом военкомата. После того как мужчина продемонстрировал правоохранителям свою переписку, его отпустили. При этом проверку по факту произошедшего все равно решили провести.

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