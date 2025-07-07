Плачет на месте гибели: ассистентке Романа Старовойта пришлось опознать тело начальника

Бывший глава Минтранса России Роман Старовойт погиб в Московской области. Его тело обнаружили рядом с автомобилем. На опознание чиновника правоохранители привезли его ассистентку, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушке пришлось пройти процедуру опознания. Реакцию ассистентки на происходящее засняли журналисты. Они опубликовали в Сети кадры, на которых та плачет рядом с полицейскими и утирает слезы. После опроса сотрудницу посадили в Aurus — на нем ранее прибыла охрана Старовойта.

Незадолго до гибели, по информации СМИ, Роман сообщил своим личным секьюрити, где и когда его искать. После этого, как предполагается, бывший министр совершил суицид.

По предварительным данным, Старовойт умер в ночь с 5 на 6 июля. Перед тем как уйти из жизни, он увиделся со своими близкими.