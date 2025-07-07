Рассказал, где и когда забрать: экс-министр Старовойт перед смертью написал своим охранникам

Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт умер в Подмосковье. По предварительным данным, экс-чиновник свел счеты с жизнью. Его труп обнаружила охрана, передает Telegram-канал Mash.

Журналистам стало известно, что перед возможным суицидом Старовойт написал своим бодигардам — когда и где его забрать. Через некоторое время личные охранники прибыли на указанную точку и нашли машину начальника и его труп, пишет Mash.

Секьюрити прибыли на место на автомобиле Aurus с мигалками. Старовойт передвигался на автомобиле Tesla. Оба транспортных средства попали на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

По неуточненной информации, Роман мог покончить с собой в ночь с 5 на 6 июля. Перед гибелью он навестил свою дочь на спортивных соревнованиях.