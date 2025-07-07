В ночь с 5 на 6 июля: когда Роман Старовойт мог покончить с собой

Бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта нашли мертвым. Об этом стало известно сегодня. По предварительным данным, экс-чиновник покончил с собой. Telegram-канал Baza выяснил, когда это могло произойти.

Еще до предположений журналистов по этому поводу выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что бывший министр ушел из жизни уже достаточно давно. Когда это произошло, он не уточнял.

По информации Telegram-канала Baza, Старовойт мог совершить суицид в ночь с 5 на 6 июля. Также эти данные подтверждает из своих источников Telegram-канал Forbes Russia.

Незадолго до гибели Роман увиделся с дочерью. По словам близких, он приехал к ней на соревнования в поникшем состоянии.