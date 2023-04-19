Противоядия нет: домашняя гремучая змея укусила молодую жительницу Москвы

Желание быть оригинальной и проживать в одной квартире с гремучей змеей обернулось для девушки из Подмосковья внезапной госпитализацией.

Дело в том, что яд гремучей змеи токсичен настолько, что всего 2 мг. способны убить по разным подсчетам порядка пятисот человек.

Россиянка приобрела гада несколько лет назад и держала его в специальном домашнем террариуме, иногда доставая для эффектного фотоснимка. В какой-то момент, вернувшись домой, девушка решила снова потревожить чешуйчатое животное и получила лёгкий укус.

В результате оказалась экстренно госпитализирована ближайшую больницу. Как сообщает Telegram канал Mash, у медбратьев подмосковный клиники подходящего противоядия не оказалось.

Сейчас девушка по-прежнему находится бессознательном состоянии. Дальнейшую методику её лечения определяет специально собранный консилиум врачей. Что случилось со смертельно опасным домашним питомцем – не сообщается.