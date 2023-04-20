Даже не разглядел: змея укусила пенсионера во время уборки листвы на кладбище в Балашихе

В Балашихе 68-летний пенсионер пострадал от укуса змеи. На Пасху он посетил местное кладбище, после которого ему пришлось обращаться в больницу. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел 16 апреля на Николо-Архангельском кладбище. Житель был не один, а с женой. Он счищал листву с могилы родственников, но в какой-то момент почувствовал боль в указательном пальце левой кисти. Оказалось, что это был укус. Через час на пальце появился сильный отек и синева – симптомы характерные именно для укуса змеи.

Пострадавшему оказали первую помощь и отправили в НИИ им. Склифосовского. Пенсионер не смог описать виновницу укуса, так что врачи назначили ему также вакцинацию от бешенства.

Ранее мы писали о том, как домашняя гремучая змея укусила молодую жительницу Москвы. Россиянка приобрела экзотического питомца несколько лет назад и держала его в специальном домашнем террариуме, иногда доставая для эффектного фотоснимка. В какой-то момент, вернувшись домой, девушка решила снова потревожить чешуйчатое животное и получила укус.