Пинали ногами: подросток вместе с друзьями избил любовника матери и попал на видео

Подросток вместе с друзьями набросился и избил ухажера матери во дворе дома в Ярославле. Все произошло в Дзержинском районе. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Некоторые СМИ писали, что конфликт вспыхнул из-за того, что мужчина не дал ребятам прикурить. Но, источник знакомый с ситуацией утверждает, что дело было в другом.

Сообщается, что мужчина пришел домой к своей любовнице, и там у него случилась ссора с ее сыном, которая закончилась дракой. После этого любовник отправился домой, но подросток позвал друзей и вместе с ними набросился на мужчину на улице.

Камеры видеонаблюдения засняли избиение. Всего в драке участвовало семь юношей. Они опрокинули мужчину на землю и пинали его ногами. После чего бросали в него предмет, похожий на бутылку с водой.

Ранее мы писали о том, что в Хабаровском крае женщина избила чужого 11-летнего ребенка из-за велосипеда. В прокуратуре региона СМИ рассказали, что первые новости о случившемся появились еще вечером 27 июля. В социальных сетях опубликовали информацию, что женщина избила несовершеннолетнего, при этом при нанесении ударов она не прекращала осыпать его ругательствами.

Еще один случай произошел в Кирове. Там девушка избила двух пенсионерок и беременную, пока ее не задержал инспектор ДПС.