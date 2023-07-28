В Хабаровском крае женщина избила чужого 11-летнего ребенка из-за велосипеда

В Хабаровском крае, поселке Хор, 35-летняя женщина напала на 11-летнего мальчика прямо посреди улицы на глазах у очевидцев. Причиной злости россиянки стало то, что несовершеннолетний якобы столкнул с велосипеда ее сына. Подробности сообщает агентство РИА Новости.

В прокураторе региона СМИ рассказали, что первые новости о случившемся появились еще вечером 27 июля. В социальных сетях опубликовали информацию, что женщина избила несовершеннолетнего, при этом при нанесении ударов она не прекращала осыпать его ругательствами. Также, по словам свидетелей, она не успокоилась даже тогда, когда в конфликт попыталась вмешаться очевидица. Вместо того, чтобы прекратить насилие, россиянка просто переключилась с ребенка на взрослого человека.

Угомонить нападавшую удалось только после вызова бригады скорой помощи и сотрудников полиции. Правоохранителям женщина сообщила, что мальчика в принципе не трогала. По ее словам, она отвела его в сторону для разговора после того, как он столкнул ее сына с велосипеда. Но школьник беседовать не желал. Россиянка заявила, что ее повалили на землю и нанесли удар в лицо. Однако видео, сделанные очевидцами, эту версию не подтвердили.

Отметим, что приехавшие на место медики зафиксировали о пострадавшего ребенка ушиб паховой области, ссадины двух колен и спины. На данный момент он уже находится дома, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Алтайском крае мужчина, угрожая и избивая, надругался над несовершеннолетними дочерями своей сожительницы.