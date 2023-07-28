С трудом задержали: буйная кировчанка избила трех женщин по дороге и попала на видео

В Кирове девушка напала на трех женщин и была задержана инспектором ДПС. Она избила двух пенсионерок и беременную. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

В распоряжении СМИ оказались кадры, на которых видно, как незнакомка идет вдоль дороги и нападает на случайных людей. Ей повстречалась пенсионерка, которую она толкнула на бетонный блок и начала избивать. Пожилая женщина попыталась защититься зонтом, но злоумышленница его отобрала. Пострадавшая успела убежать. Отмечается, что она спряталась у дежурного по переезду.

Сообщается, что от рук буйной кировчанки пострадала еще одна пенсионерка и беременная девушка. Неизвестно, что именно замышляла нападавшая, но ее задержал сотрудник ДПС.

Видео задержания тоже опубликовали в Сети. На кадрах видно, как неизвестная пытается отбиться от инспектора, но на помощь ему приходит очевидец. Мужчины смогли скрутить девушку и надеть на нее наручники. Пока никаких подробностей большей нет.

Ранее мы писали о том, как 14-летнего мальчика избили в московском парке, когда он искал массовку для съемки видео. Все произошло 21 июля. Подросток гулял в одном из парков Москвы, где повстречал блогеров. Они попросили его найти массовку для участия в съемке видеоролика, и мальчик согласился помочь. Он подошел к другому подростку, но получил грубый ответ, что породило словесную перепалку. В какой-то момент парень набросился на 14-летнего мальчика с кулаками.