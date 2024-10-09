Пилот «Турецких авиалиний» потерял сознание и умер во время полета в Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет «Турецких авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка после смерти капитана судна. По данным источника, пилот почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. Находящиеся на борту медики не смогли помочь ему. Капитан скончался еще до посадки в аэропорту.

Представитель авиакомпании сообщил, что пилот прошел необходимые медобследования перед полетом, проблем со здоровьем выявлено не было.

Сообщается, что мужчине было 59 лет.

Ранее мы писали о том, что посадивший самолет на поле под Новосибирском пилот намерен работать за границей. Мужчина уже прошел собеседование на должность.

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