Раскрыта личность пилота вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке

Пилот с 12-летним стажем Денис Блещик управлял пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8. Об этом рассказал его бывший коллега Алексей Астротин.

Астротин пояснил RT, что у пилота есть все допуски на полеты, а стаж его работы превышает 12 лет.

Он также назвал Блещика грамотным пилотом, который принимает правильные решения. В авиакомпании, организовавшей полет работают только хорошие специалисты, утверждает Астротин.

Напомним, 31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8, перевозивший туристов на экскурсию. Всего на рейс были зарегистрированы 19 человек и три члена экипажа. Воздушное судно исчезло с экранов радаров. Экипаж на связь с диспетчерами не выходит.

Журналисты выяснили, что у авиакомпании, организовавшей полет, и раньше случались крушения воздушных суден. В 2021 году вертолет рухнул в Курильское озеро при заходе на посадку. Из 16 пассажиров удалось спастись только восьмерым. Еще двое человек погибли в авиакатастрофе в марте 2015 году неподалеку от Елизово.