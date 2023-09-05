Петербурженку оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку с соседкой из-за собаки. Об этом сообщает портал 78.ru.

Осенью 2022 года жительницы Санкт-Петербурга столкнулись в подъезде дома и устроили скандал. Причиной конфликта стали различные взгляды на воспитание животных. Одна из женщин была разгневана тем, что собака оппонентки справляет нужду в ее палисадник. Хозяйке животного не понравилось подобное замечание. Вот почему она толкнула собеседницу так, что та упала с лестницы.

Конфликт женщин дошел до суда. В результате разбирательств собачницу признали виновной и назначили ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

По информации источника, местная жительница раскаялась в содеянном.

Ранее мы писали о том, что жительница Уфы хотела защитить своего пуделя от нападения собак, но оказалась избита их хозяевами. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось, что в Волгограде собака напала на семилетнюю девочку и искусала ей лицо.