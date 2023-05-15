Уфимка защитила своего пуделя от нападения собак и оказалась избита их хозяевами

В Уфе двое собачников избили незнакомую женщину за то, что она помешала их питомцам напасть на пуделя. Россиянка получила серьезные травмы и написала заявление в полицию. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash.

По данным источника, инцидент произошел в одном из парков города. Уфимка прогуливалась вместе со своим псом, когда заметила, как хозяева других домашних животных спустили их с поводков. Явно агрессивно настроенные собаки были намерены начать драку с пуделем, но его владелица не позволила им навредить ему.

Несостоявшееся жестокое шоу не устроило хозяев животных, поэтому они принялись избивать защитницу четвероногого, пока у нее не стала проступать кровь на теле. Увидев тяжелое состояние своей жертвы, нападавшие сбежали, а женщина, придя в себя, отправилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении. О том, как себя чувствует сейчас россиянка, информации пока нет.

Ранее в Воронеже пьяный мужчина избил подростка за то, что тот матерился перед его собакой. Он удерживал школьника до тех пор, пока тот не извинился перед его питомцем за нецензурную лексику.