СЛУЧИЛОСЬ
09:17, 15 мая 2023
1 мин.

Уфимка защитила своего пуделя от нападения собак и оказалась избита их хозяевами

Уфимка защитила своего пуделя от нападения собак и оказалась избита их хозяевами

Фото: Freepik

В Уфе двое собачников избили незнакомую женщину за то, что она помешала их питомцам напасть на пуделя. Россиянка получила серьезные травмы и написала заявление в полицию. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash.

По данным источника, инцидент произошел в одном из парков города. Уфимка прогуливалась вместе со своим псом, когда заметила, как хозяева других домашних животных спустили их с поводков. Явно агрессивно настроенные собаки были намерены начать драку с пуделем, но его владелица не позволила им навредить ему.

Несостоявшееся жестокое шоу не устроило хозяев животных, поэтому они принялись избивать защитницу четвероногого, пока у нее не стала проступать кровь на теле. Увидев тяжелое состояние своей жертвы, нападавшие сбежали, а женщина, придя в себя, отправилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении. О том, как себя чувствует сейчас россиянка, информации пока нет.

Ранее в Воронеже пьяный мужчина избил подростка за то, что тот матерился перед его собакой. Он удерживал школьника до тех пор, пока тот не извинился перед его питомцем за нецензурную лексику.

Новости партнеров
О чем говорят