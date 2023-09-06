Петербурженка сообщила, что ее 15-летнюю дочь полгода развращали с помощью шантажа. Об этом информирует портал Фонтанка.

62-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. По словам местной жительницы, неизвестный мужчина полгода совершал развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери. Родительница убеждена: злоумышленник угрожал девочке распространением интимных видео.

По предположениям матери, преследователем ее дочери стал 30-летний житель Владимирской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина заставил студентку удовлетворить себя орально у метро.