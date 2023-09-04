Заставил удовлетворить себя орально: новый знакомый изнасиловал студентку в лесу

Молодая жительница Северной столицы обратилась в полицию за помощью — девушка пожаловалась на своего нового знакомого. По словам студентки, тот завел ее в лес у метро, после чего орально изнасиловал, передает Фонтанка.

Девушка обратилась в полицию с заявлением накануне, 3 сентября, около десяти часов вечера. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что стала жертвой изнасилования. По словам петербурженки, около шести часов вечера она встретилась со своим новым знакомы у станции метро «Улица Дыбенко». Там мужчина позвал девушку прогуляться в лесу, который расположен неподалеку.

В процессе встречи новый знакомый заставил 19-летнюю жительницу Северной столицы удовлетворить себя орально. После совершения преступления он скрылся в неизвестном направлении. По словам жертвы, насильнику на вид 20 лет. На прогулку он пришел в зеленой кофте и синих джинсах. Сейчас предполагаемого преступника разыскивают правоохранители.

Ранее в Нижегородской области таксиста заподозрили в изнасиловании 16-летней школьницы. Мужчина привез девочку в лес и там надругался над ней.