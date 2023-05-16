В Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания

В Санкт-Петербурге задержан 36-летний полицейский, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает издание Life.ru.

По информации источника, 14-летняя школьница с конца апреля находилась в центре временного содержания для малолетних правонарушителей. На протяжении всего своего пребывания там она общалась с воспитателем – старшим лейтенантом по званию. Как стало известно, двое суток мужчина развращал свою жертву, а затем перешел к решительным действиям и изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали коллеги и возбудили на него уголовное дело сразу по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Максимальный срок, который полицейский может получить за преступление – 15 лет тюрьмы.

Ранее экс-депутат Роман Худяков рассказал, что его 9-летняя дочь подверглась домогательствам со стороны телефонного извращенца. По его словам, незнакомый мужчина звонил ей по 50 раз в день, называл зайкой и спрашивал, во что она одета.