Петербурженка нашла в мусороприемнике разлагающийся труп мужчины

В доме на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге был найден разлагающийся труп мужчины. Местная жительница увидела тело в мусороприемнике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как передает источник, на теле погибшего можно обнаружить гнилостные изменения. Личность мужчины пока не установлена, но на вид ему примерно 40 лет. Судмедэкспертам предстоит выяснить причины смерти. Сейчас специалисты проводят проверку по данному факту.

Ранее мы писали, что в Серпухове мужчина до смерти забил возлюбленную, а потом уснул рядом с ее телом. Девушка призналась избраннику, что ее не устраивает его зарплата. Мужчину это сильно разозлило. Он несколько раз ударил сожительницу по лицу и голове, а, когда та упала на пол без сознания, перетащил ее на кровать и уснул.

Похожий случай произошел в Свердловской области. Женщина подобрала незнакомца на трассе без документов, удостоверяющих личность. Она предоставила мужчине жилье и даже платила ему по 2 тысячи рублей в день за строительные работы. Однако 26 сентября екатеринбурженка пропала. Ее тело нашли через два дня. Предполагается, что женщину до смерти избил ее новый знакомый.