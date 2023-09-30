Екатеринбурженка познакомилась со своим убийцей на трассе
Под Екатеринбургом женщина подобрала своего убийцу на трассе без паспорта.
Найденная убитой на своем дачном участке женщина подобрала своего убийцу на трассе без документов, удостоверяющих личность. Это произошло в деревне Курманка в Свердловской области.
Как оказалось, 39-летняя женщина неделю назад ехала по трассе и остановилась подвезти мужчину. У него не было паспорта и он представился жителем Томской области.
Женщина предоставила незнакомцу пристанище и платила ему по 2000 рублей в день за выполнение строительных работ на своем участке. Она планировала построить домики для последующей сдачи их в аренду. Мужчина установил забор и начал монтаж ворот.
Однако женщина исчезла 26 сентября, а ее тело было найдено через два дня. У погибшей обнаружили тяжелую травму головы, при этом она была привязано к стулу, пишет kp.ru.
Предположительно, мужчина избил женщину до смерти и скрылся на ее автомобиле, который позже был найден разбитым после столкновения с деревом на ЕКАД.
Отмечается, что ведется расследование уголовного дела по статье об убийстве. Ориентировка на мужчину была разослана по всем ведомствам.
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