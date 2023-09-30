Екатеринбурженка познакомилась со своим убийцей на трассе

Найденная убитой на своем дачном участке женщина подобрала своего убийцу на трассе без документов, удостоверяющих личность. Это произошло в деревне Курманка в Свердловской области.

Как оказалось, 39-летняя женщина неделю назад ехала по трассе и остановилась подвезти мужчину. У него не было паспорта и он представился жителем Томской области.

Женщина предоставила незнакомцу пристанище и платила ему по 2000 рублей в день за выполнение строительных работ на своем участке. Она планировала построить домики для последующей сдачи их в аренду. Мужчина установил забор и начал монтаж ворот.

Однако женщина исчезла 26 сентября, а ее тело было найдено через два дня. У погибшей обнаружили тяжелую травму головы, при этом она была привязано к стулу, пишет kp.ru.

Предположительно, мужчина избил женщину до смерти и скрылся на ее автомобиле, который позже был найден разбитым после столкновения с деревом на ЕКАД.

Отмечается, что ведется расследование уголовного дела по статье об убийстве. Ориентировка на мужчину была разослана по всем ведомствам.

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