Петербуржец схватил незнакомца, пристававшего к его сыну на концерте «КняZz»

В Петербурге мужчина схватил незнакомца, который приставал к его сыну на концерте группы «КняZz». Подробности приводит «Фонтанка».

21 июля в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Инцидент произошел на концерте рок-группы «КняZz» в «Ледовом дворце».

Как сообщили правоохранительным органам, мужчина заметил, как неизвестный трогал его 13-летнего сына за ягодицы, после чего задержал предполагаемого нарушителя до приезда полиции. Подозреваемого доставили в отдел, а следственное управление по Невскому району возбудило уголовное дело. В настоящее время гражданин задержан в порядке уголовного судопроизводства.

По имеющимся данным, ранее подозреваемый не привлекался к ответственности за преступления против несовершеннолетних. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Гатчине дедушка в отсутствие бабушки домогался внучки в течение двух лет. В 12 лет девочка позвонила на телефон доверия и сообщила обо всем психологу.

Также стало известно о том, что в Ставрополе стример домогался 11-летней девочки рядом с пассажирами в маршрутке.