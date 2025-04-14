В Ставрополе стример домогался 11-летней девочки рядом с пассажирами в маршрутке

В Ставрополе стример домогался 11-летней девочки в переполненной маршрутке. Школьница была напугана и не смогла попросить о помощи. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, все произошло днем. 22-летний студент был в маршрутке с 11-летней девочкой. Несмотря на большое количество людей рядом, он совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. По горячим следам преступник был задержан. Возбуждено уголовное дело, стримеру грозит до 20 лет колонии.

Сама девочка в момент совершения преступления не смогла попросить о помощи из-за испуга. В полицию обратилась ее 50-летняя мать. Она рассказала о том, что ребенка домогались, когда та ехала из школы домой. Четвероклассница была на свободном месте в конце салона автомобиля и включила игру на телефоне.

«Во время поездки на соседнее кресло к 11-летней школьнице подсел неизвестный молодой человек, который незаметно для окружающих стал приставать к несовершеннолетней девочке. Ксюша очень испугалась и замерла, от страха девочка не смогла закричать и позвать на помощь», – поделился собеседник.

Отмечается, что стример закончил надругательство и вышел на остановке. Девочка рассказала о случившемся, когда доехала до дома.

Сотрудники полиции установили личность молодого человека и выяснили, что кроме учебы он занимался онлайн-стримами компьютерных игр. В соцсетях есть фото, на которых студент позировал в ярких нарядах с кислотным маникюром.

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