В Гатчине дедушка в отсутствие бабушки домогался внучки в течение двух лет

В Гатчине дедушка домогался внучки в течение двух лет. Все происходило, когда бабушки не было дома.

Подробности сообщает 78.ru.

Пятиклассница воспитывается дедушкой и бабушкой, ее мать с отчимом живут отдельно. Когда внучке исполнилось 10 лет, дедушка стал домогаться ее. Школьница молчала и боялась говорить взрослым.

В 12 лет девочка позвонила на телефон доверия и сообщила обо всем психологу. Тот обратился в полицию.

57-летнего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина арестован, ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области 11-летняя девочка забеременела от отца. Мужчина насиловал девочку в течение двух лет.